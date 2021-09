Warum Juden in dieser Woche in der Laubhütte übernachten

Das jüdische Laubhüttenfest ist vor allem ein Fest der Familie. Die Laubhütte wird gemeinsam gebaut und bunt geschmückt. An einigen Stellen werden in diesem Jahr die Laubhütten allerdings etwas größer. Von Ulrike Bieritz

Das Laubhüttenfest 2021 ist eines der Hauptprojekte des Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" [2021jlid.de]. Es soll in großer Runde auch mit Nichtjuden gefeiert werden und deshalb stehen in einigen Orten Deutschlands XXL-Laubhütten, beispielsweise in Berlin im Janusz-Korczak-Haus und in Potsdam am Abraham-Geiger-Kolleg [sukkotxxl.de]. Ziel: gemeinsam in der Sukka essen, trinken und diskutieren.

Das Team des Janusz-Korczak-Hauses hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal eine eigene große Sukka - eine Laubhütte - aufgestellt. Das Programm richtet sich auch an Kinder und Jugendliche. Das Abraham-Geiger-Kolleg will mit dem Laubhüttenfest an seinem neuen Standort auf dem Universitätsgelände am Neuen Palais vor allem die Nachbarschaft näher kennen lernen.