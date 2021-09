Ein Radfahrer ist in Berlin-Köpenick durch ein überholendes Auto zu Fall gekommen und verletzt worden. Der 81-Jährige war am Freitagnachmittag mit seinem Rad unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er stürzte, als ein 24-jähriger Autofahrer ihn überholte und der Wagen ihn dabei berührte. Der Senior wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen an Kopf, Armen und Beinen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.