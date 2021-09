App statt Fax: Vor allem hörgeschädigte Menschen können in Zukunft per App die Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei rufen. Die Notruf-App "Nora" ist bereits am Dienstag in 15 Bundesländern an den Start gegangen.



Nur in Berlin kann sie noch nicht genutzt werden - "weil es in der Administration etwas hakt", wie der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag sagte. Sein Bundesland ist federführend an der Umsetzung des Projekts beteiligt.



Aber auch in Berlin werde die "Nora"-App "demnächst" eingeführt, fügte Reul hinzu. Wann genau das der Fall sein wird, ist noch unklar. Eine Anfrage von rbb|24 bei der Berliner Senatsverwaltung für Inneres blieb bislang unbeantwortet.