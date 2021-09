Nachdem zwei Menschen in Berlin-Lichtenberg Mitte September durch Schüsse auf offener Straße verletzt worden sind, ist nun ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Er werde für einen der beiden Angriffe verantwortlich gemacht, hieß es. Zwischen beiden Fällen bestehe aber kein Zusammenhang.

Die Mordkommission habe in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Berlin einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen aus Neukölln ermitteln können, so die Polizei. Er soll am Abend des 19. Septembers in der Köpitzer Straße einen 27-Jährigen angeschossen haben. Gegen ihn erging ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Am Montag sei er dann in Niedersachsen festgenommen worden. Die Tathintergründe sollen im persönlichen Bereich liegen. Bezüge zur organisierten Kriminalität seien bisher nicht erkennbar, teilte die Polizei weiter mit.