Zwei Menschen sind in Berlin-Lichtenberg durch Schüsse auf offener Straße verletzt worden. Zwei Männern war in der Nacht von Sonntag zu Montag im Abstand von 90 Minuten in die Beine geschossen worden.



Nach rbb-Informationen wurde zunächst gegen 22.30 Uhr auf dem Gehweg der Skandinavischen Straße ein Mann niedergeschossen. Die Tat ereignete sich unterhalb der Lichtenberger Brücke, nordöstlich vom Bahnhof Lichtenberg. Hier soll einem Mann in den Unterschenkel geschossen worden sein, berichtet der "Tagesspiegel".



Gegen Mitternacht fielen dann vor einem Wohnhaus in der Köpitzer Straße unweit der Kreuzung Alt-Friedrichsfelde / Am Tierpark Schüsse. Hier wurde einem laut "Tagesspiegel" 27-jährigen Mann in beide Beine geschossen. Beide Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht.