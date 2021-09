Die Berliner Polizei hat am Dienstagvormittag in einer Grünanlage in der Stadtrandsiedlung Malchow (Bezirk Lichtenberg) die Leiche eines Mannes gefunden. Dabei handelt es sich um einen 31-Jährigen, wie eine Polizeisprecherin auf rbb|24-Anfrage sagte. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus, sagte sie weiter. Ein 29-Jähriger sei als Tatverdächtiger festgenommen worden.



Die Polizei habe zuvor per Telefon den Hinweis auf eine tote Person in der Grünanlage in der Ortnitstraße erhalten. Diese habe man dann tatsächlich dort vorgefunden. Aktuell sei die Spurensicherung noch vor Ort. Weitere Einzelheiten und Hintergründe sind noch nicht bekannt.