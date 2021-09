Antrag am Bundesverfassungsgericht

Das Land Berlin setzt sich für mehr Platz und Bewegungsfreiheit für Schweine in ihren Ställen ein. Dazu liegt ein Normenkontrollantrag des Senats am Bundesverfassungsgericht vor. Nach Änderungen der entsprechenden Verordnung hat das Land seinen Antrag nun erweitert, wie Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag mitteilte. Er veröffentlichte den ursprünglichen Antrag von 2019 und die Erweiterung.

"Es ist unethisch und inakzeptabel wie wir heutzutage Schweine halten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Verhältnisse in den Schweineställen überwinden und das Bundesverfassungsgericht die Haltungsbedingungen kippt", erklärte Behrendt. Mit dem sogenannten Legehennen-Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei bereits die Hühnerhaltung im Sinne des Tierschutzes revolutioniert worden, so Behrendt weiter. Nun sei die Schweinehaltung an der Reihe.

Berlin wende sich insbesondere dagegen, Sauen für mehrere Wochen in sogenannten Kastenständen zu halten, hieß es. Der Senat hält die Praxis für verfassungswidrig. Sie ist in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung geregelt und nach einer Änderung vom Februar noch für mindestens acht weitere Jahre möglich. Behrendt rechnet damit, dass das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe im nächsten Jahr über die Berliner Klage entscheidet.