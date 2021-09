Zwei Menschen sind am Wochenende in Berlin Opfer schwerer transfeindlicher Attacken geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griff am Samstagnachmittag ein Mann eine trans Frau in Kreuzberg mit Fäusten an, entriss ihr die Jacke und versuchte, sie mit einem Gürtel zu würgen. Das Opfer konnte den Angaben zufolge entkommen. Mitarbeiter einer nahe gelegenen Bibliothek hätten einen weiteren Übergriff verhindert, hieß es weiter. Der unbekannte Täter habe fliehen können.