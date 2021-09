Køpiplatz just received our eviction date.

Day X will be 15 of October at 10 am.

GET READY!

Køpiplatz hat soeben unseren Räumungstermin erhalten.

Tag X wird der 15. Oktober um 10 Uhr sein.

