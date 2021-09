Eine 56 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in Berlin-Westend im Zuge eines über ein Online-Portal verabredeten Verkaufs beraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich die Frau am Dienstagabend mit einem Unbekannten an ihrer Wohnung in der Meerscheidtstraße verabredet. Er wollte Schmuck kaufen, den das Opfer zuvor bei einem Verkaufsportal im Internet inseriert hatte.