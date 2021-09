Die Afrikanische Schweinepest ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. In Brandenburg wurden bisher 1.616 Schweine mit der ansteckenden Krankheit gefunden. Deshalb wird alles unternommen, um den für Schweine tödlichen Virus aufzuhalten.

Markus Willige ist einer von 500 Freiwilligen im Landkreis, die bei der Suche helfen. Gemeinsam mit seinem Kurzhaarrüde "Kody" - ein ausgebildeter Kadaver-Suchhund - ist er seit März im Einsatz. Die Aufgabe des Hundes ist es, kreuz und quer in allen Ecken seines Suchgebietes zu laufen. "Er zeigt mir, wo die Kadaver im Fall der Fälle liegen und wo das gesunde Schwarzwild ist", erklärt Willige.

Markus Willige und Kody kommen zum Einsatz, wenn die Suche nicht mehr anders geht, wie zum Beispiel am Oderberger See. Das Gelände habe es in sich, erzählt Willige: "Schlamm, Schilf, Totholz – nasse Füße sind vorprogrammiert." Mit einem Boot der Feuerwehr Oderberg werden die beiden an Schilfgebiete gebracht, die für den Menschen nicht zugänglich sind. Ein GPS-Gerät zeichnet die Bewegungen des Spürhundes auf. Diese Daten werden später ausgewertet und tragen zum Gesamterfolg in Brandenburg bei.