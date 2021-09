Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist der 47 Jahre alte Bewohner der Zelle mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen.

Einem 27 Jahre alten Mithäftling in dem Gefängnis am Friedrich-Ebert-Damm sei am Donnerstagabend Rauch aufgefallen, hieß es. Einrichtungsgegenstände seien in der Zelle in Brand geraten.

Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften an und löschte. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.