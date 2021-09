Brand in leerstehender Lagerhalle in Marzahn

Schwarze Rauchsäule über dem Osten Berlins: Am Sonntagnachmittag ist eine leerstehende Lagerhalle in Marzahn in Brand geraten. Menschen seien bei dem Feuer an der Marzahner Chaussee nicht in Gefahr geraten, sagte ein Feuerwehr-Specher. "Es brennen Sperrmüll und alte Reifen auf einer Fläche von 300 Quadratmetern".

Wegen der brennenden Reifen stieg eine Rauchsäule in den Himmel, die sehr weit zu sehen war. 87 Einsatzkräfte kümmerten sich am Sonntagnachmittag um das Löschen der Flammen. Die alte Halle befand sich den Angaben zufolge bereits teilweise im Abriss. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.