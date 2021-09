Ein 32 Jahre alter Mitarbeiter einer Kita in Berlin-Spandau steht im Verdacht, mehrere dort betreute Kinder sexuell missbraucht zu haben.



In fünf Fällen sei mittlerweile Anzeige erstattet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die erste Anzeige sei bereits am 25. August und vier weitere in der vergangenen Woche eingegangen. Weitere Details teilten die Beamten zunächst nicht mit.