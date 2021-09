Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin will in Zukunft in drei Berliner Bezirken eigene Hausarztpraxen betreiben. Grund dafür sei der Hausärztemangel, wie die Vereinigung am Montag mitteilte. Die Praxen sollen in den Bezirken Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick entstehen. Die Eröffnung der ersten Eigeneinrichtungen sei für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant, hieß es weiter. Wie viele Praxen genau entstehen sollen, teilte die KV zunächst nicht mit. Die angestellten Ärzte und Ärztinnen sollen die Option haben, die Praxen später zu übernehmen.