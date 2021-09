Der langjährigen Pflegekraft wird Mord in vier Fällen sowie versuchter Mord in drei Fällen und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Angeschuldigte sei hinreichend verdächtig, am 28. April fünf schutzlose Bewohner in dem Wohnheim für Behinderte in Tötungsabsicht angegriffen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Dienstag mit.



Der 52-Jährigen wird zur Last gelegt, die vier Menschen mit Behinderungen heimtückisch getötet zu haben, nachdem sie dies zunächst in zwei Fällen vergeblich versucht hatte. Im Anschluss daran griff sie eine weitere Bewohnerin mit einem Messer an, sie überlebte den Angriff schwer verletzt. Der vorläufigen Einschätzung der Sachverständigen, die Pflegekraft habe die Taten im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen, sei die Staatsanwaltschaft Potsdam gefolgt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Tatverdächtige ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.