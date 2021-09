David Lejdar Berlin Donnerstag, 09.09.2021 | 17:26 Uhr

"Behörden voll und ganz unterstützt"

Ist dies Teil der "Roten Gefahr", vor welcher doch so eindringlich gewarnt wird?

Ernsthaft, wenn CDU argumentieren würde, dass unter SPD nur ein Sozialsystem wie es irgendwelchen Top-Managern in den Kram passte (wie z.B. Peter Hartz), welche fett absahnen und mit Steuermitteln Luxusorgien haben während Arbeiterfamilien gerade mal hoffen dürfen eine schimmelige Wohnung zugeteilt zu bekommen und sich bei den paar verfügbaren Jobs in Lohnvorstellung gegenseitig zu unterbieten damit fette Dividenden, da wäre mir sowas verständlich, insbesondere wenn CDU eigenes besseres Konzept vorstellen würde (statt sich vielleicht zum großen Teil nur Sorgen zu machen, dass wie bei G. Angelo Becciu nicht mehr so viele Luxussanierungen aus Kollekten bezahlt werden, wo übrigens auch ganz viel an wohl kaum bettelarme Berater und so ging). Aber mit dem allgemeinen Bashing, da steht CDU schon nach 6 Worten da als ob alles schlimm findet was nicht totale Anarchie, oder?