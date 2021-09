Das Gräberfeld, um das es geht, liegt am Eingang zum Städtischen Friedhof Altglienicke im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Von 1940 an wurden hier die Urnen von etwa 1.370 Menschen begraben, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Jahrelang war das Gräberfeld ungepflegt, mit vertrocknetem Rhododendron und einem verwitterten Gedenkstein aus der DDR-Zeit. Er erinnerte pauschal an die hier begrabenen "Antifaschisten". Am 27. September weihten nun ein evangelischer, ein katholischer und ein jüdischer Geistlicher mit einer interreligiösen Zeremonie den neuen Erinnerungsort ein.

In den Urnen liegt die Asche von Widerstandskämpfern, die in Plötzensee enthauptet wurden, von KZ-Insassen, Menschen, die wegen ihrer geistigen Behinderung oder ihrer Religion getötet wurden, von Berlinerinnen und Berlinern, die während der Bombenangriffe starben. Die Toten waren Sinti und Roma, Juden, Christinnen und Atheistinnen – zwischen acht und 84 Jahre alt. Ein Drittel stammte aus Polen, 800 aus Deutschland, der Rest aus anderen Staaten.

Unstimmigkeiten gibt es jedoch wegen 18 katholischen Priestern aus Polen, deren Asche in Altglienicke liegt. Die Nazis sahen sie als Teil der polnischen Elite, die sie ausrotten wollten. Deshalb und weil sie sich im Widerstand engagiert hatten, wurden sie in deutsche Konzentrationslager verschleppt. Dort wurden sie totgeschlagen, starben an Hunger und Entkräftung.

Ein Teil der polnischen Community in Berlin und einige in Polen lebende Angehörige wünschen sich, dass die Asche der Priester in die Heimat zurückkehrt. Es sei der Wunsch vieler Nazi-Opfer gewesen, nicht im Land der Täter begraben zu liegen, erklärt Paweł Woźniak. Woźniak, Jahrgang 1965, musste in den achtziger Jahren in die Bundesrepublik fliehen, nachdem er sich für die Gewerkschaft Solidarność engagiert hatte. In Berlin übernahm er Ehrenämter bei der Polnischen Katholischen Mission.

Woźniak ist Hobbyhistoriker, ebenso wie der pensionierte Eisenbahningenieur Klaus Leutner, der das Gräberfeld 2004 wiederentdeckt hatte. Um das Schicksal der polnischen Opfer aufzuklären, wandte sich Leutner an die Polnische Katholische Mission, wo er Woźniak traf. Gemeinsam setzten sich die beiden Männer dafür ein, dass die Stadt in Altglienicke einen würdigen Gedenkort einrichtet. Leutner studierte die Unterlagen des Friedhofs über die Toten, recherchierte in Archiven. Woźniak korrigierte die Schreibweise der polnischen Namen, informierte ihre Angehörigen in Polen darüber, dass sie in Berlin ein Urnengrab haben.