Helmut Krüger Potsdam Samstag, 09.10.2021 | 19:24 Uhr

Ich will keine Unke sein. Doch die Erfahrung mit den optischen und akustischen Warnsignalen an den Türen lässt mich vermuten, dass eher eine Abstumpfung, ggf. sogar ein kontraproduktiver Effekt eintreten könnte. Wo vorher zumeist in ein Mikrofon hineingenuschelt wurde, was in Richtung "... zückbleim bi..." ging, wissen halbwegs sportlich veranlagte Fahrgäste jetzt haargenau, wann es gilt, die Beine in die Hand zu nehmen.



Junge Menschen, die es ausgesprochen "cool" finden, gerade in den roten Bereich hineinzugehen, werden gewiss nicht ausbleiben. Aber vielleicht irre ich mich?