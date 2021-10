Blauer Himmel, Sonnenschein: Berlin und Brandenburg erleben ein goldenes Oktober-Wochenende. Doch nun zieht Polarluft in die Region und bringt in der Nacht zu Sonntag den ersten flächendeckenden Bodenfrost - ab Montag wirds ungemütlich.

Das Hoch Lioba geht, der Frost kommt: In der Nacht zu Sonntag erwarten Berlin und Brandenburg flächendeckend Minusgrade in Bodennähe - zum ersten Mal in diesem Herbst. "Vereinzelt hat es schon Frost gegeben, bei Baruth und im Süden von Brandenburg", sagt der Meteorologe Joachim Schug von MeteoGroup auf Anfrage von rbb|24 am Samstag, "aber jetzt haben wir die Kälte nachts in der ganzen Region - mit bis zu minus fünf Grad in Bodennähe."

Grund für die Kälteeinbruch sei das Hoch Lioba, das sich von der Region entferne und weiter nach Osten ziehe, erklärt er. Deshalb kann Polarluft ab Montag zunehmend feuchte Kälte mitbringen: "Wolken, Wind, ein bisschen Regen - es wird ungemütlicher nach dem Wochenende."