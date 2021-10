Mit einem Motorradkorso soll am Sonntag der in den zurückliegenden zwölf Monaten in Berlin und Brandenburg tödlich verunglückten Motorradfahrerinnen und -fahrern gedacht werden. Im Anschluss an die Gedenkfahrt ist eine ökumenische Feier in der Matthäuskirche in Berlin-Steglitz geplant, wie das katholische Erzbistum Berlin und die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Freitag in Berlin mitteilten.

Allein in Brandenburg starben nach Angaben des Vereins "Christ und Motorrad" im vergangenen Jahr 23 Bikerinnen und Biker. Für Berlin lagen am Freitag zunächst noch keine genauen Zahlen vor.