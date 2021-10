Orkanböen in Berlin und Brandenburg - Herbststurm "Ignatz" führt zu Verzögerungen im Bahnverkehr

21.10.21 | 11:15 Uhr

Schwere Sturmböen haben Berlin und Brandenburg erreicht. Die Berliner Feuerwehr hat inzwischen den Ausnahmezustand ausgerufen. Im Regionalbahnverkehr sowie bei der Berliner S- und U-Bahn gibt es Verkehrsbehinderungen.



Nach den Sturm- und Gewitterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist es am Donnerstagmorgen in Berlin und Brandenburg zu ersten Verkehrseinschränkungen gekommen. Größere Unfälle oder Personenschäden gab es aber noch nicht.



Die Bahn meldete vereinzelte Verspätungen aufgrund von technischen Störungen, die von dem Sturm verursacht worden seien, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Zwischen Halbe und Lübbe im Spreewald führen die Züge nur eingleisig, da ein Baum auf die Gleise gefallen sei. Zudem kommt es auf den Regionalexpresslinien RE1 (Berlin Ostbahnhof - Frankfurt Oder), RE2 (Cottbus - Berlin), RE3 (Berlin - Jüterbog - Falkenberg/Elster) und RE6 (Berlin-Gesundbrunnen - Kremmen - Wittenberge) zu Zugausfällen und Verzögerungen, teilt die Bahn auf ihrer Infoseite [bahn.de] mit.



Die Deutsche Bahn bietet ihren Fahrgästen wegen des Sturms eine "Sonderkulanz" an: Passagiere, die ihre für diesen Donnerstag (21.10.2021) geplante Reise aufgrund des Orkantiefs verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden. Auch Tickets im Regionalverkehr können bis zum 28.10.2021 genutzt werden.



Störungen im S-Bahnverkehr

Zu Einschränkung kam es am Donnerstagmorgen auch im Berliner S-Bahnverkehr. Wegen eines umgestürzten Baumes war der Verkehr der S1, S2 und S26 zwischen Schönholz und Waidmannslust zwischenzeitlich unterbrochen, wie die S-Bahn auf Twitter mitteilte.



Aktuell kommt es auf der S75 zu Verspätungen. Grund ist auch hier ein Baum, der in Gehrensee im Bezirk Lichtenberg auf einem Gleis liegt, wie die S-Bahn ebenfalls auf Twitter mitteilte. Auch der Verkehr der S5 ist wegen eines Baums im Gleis gestört. In Hoppegarten ist deshalb in beiden Fahrtrichtungen ein Umstieg erforderlich, wie die S-Bahn auf Twitter mitteilte.

Auch die BVG meldete am Donnerstagmorgen auf Twitter eine Linienunterbrechung bei der U-Bahn. Zwischen Ruhleben und Olympia-Stadion war demnach ein Baum umgestürzt. Betroffen war die Linie U2. Nach einer halben Stunde konnte die Linie wieder durchfahren, meldete die BVG auf Twitter.



Berliner Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus

Die Berliner Feuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zunächst nur vereinzelt zu wetterbedingten Einsätzen ausrücken. In Berlin-Zehlendorf mussten umgestürzte Bäume geräumt werden. Außerdem wurden die Kräfte wegen loser Bauteile in verschiedene Bezirke gerufen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.



Am Donnerstagvormittag rief die Berliner Feuerwehr dann den Ausnahmezustand aus. "Einsätze werden nun in unserer Leitstelle priorisiert und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr werden in Dienst gerufen", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Seit 8.00 Uhr habe es in Berlin insgesamt 49 wetterbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher. Die Retter waren auch in den Stadtteilen Prenzlauer Berg und Mitte im Einsatz. Dort waren Menschen in ihren Autos unter Bäumen eingeschlossen.



Am späten Donnerstagvormittag rückte die Feuerwehr dann in die Trelleborger Straße im Bezirk Pankow aus. Dort stürzten zwei große Bäume gegen eine Hauswand, meldete die Feuerwehr auf Twitter.



Entwurzelte Bäume im Süden Brandenburgs

Sturmschäden wurden in der Region ansonsten bislang nur im Süden Brandenburgs gemeldet. Nach Angaben des Polizeilagedienstes wurden dort einige Bäume entwurzelt. Ein Baum wurde bei Krassig (Landkreis Elbe-Elster) und einer an einer Straße bei Luckau (Landkreis Dahme-Spreewald) entwurzelt. Niemand wurde dabei verletzt.

DWD: Das Haus am besten nicht verlassen

Im Laufe des Donnerstags rechnete der DWD für Berlin und Brandenburg mit Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Besonders in der Südhälfte beider Länder könne es demnach vereinzelt sogar zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Außerdem sei örtlich mit schweren Gewittern mit teils orkanartigen Böen zu rechnen.



Wegen des Sturmtiefs "Ignatz" hatte der DWD bereits am Mittwoch ausdrücklich gewarnt vor herabstürzenden Ästen am Donnerstag und Freitag. Der Wetterdienst empfahl, das Haus am besten nicht zu verlassen.

Zoo und Tierpark bleiben geschlossen

"Für Menschen, die sich in Parks und Grünanlagen aufhalten, besteht Lebensgefahr", teilte das Bezirksamt Berlin-Mitte am Mittwoch mit. Viele Bäume seien aufgrund der langanhaltenden Trockenheit der vergangenen drei Jahre stark geschwächt. Äste könnten abbrechen, sogar ganze Bäume könnten umstürzen. Das Amt warnt darum dringend davor, am Donnerstag und Freitag öffentliche Grün- und Erholungsanlagen zu betreten.



Der Zoo und der Tierpark Berlin kündigten an, am Donnerstag nicht zu öffnen und die Tiere in Häusern und Stallungen unterbringen. Das Aquarium soll regulär öffnen. Auch der Tierpark und der Spreeauenpark in Cottbus bleiben am Donnerstag geschlossen, wie die Stadtverwaltung mitteilte.



Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin-Brandenburg sprach eine Warnung aus. Spaziergänger sollten besonders vorsichtig sein oder die Parks gar nicht erst besuchen. Die Stiftung schloss nicht aus, die Anlagen je nach Wetterlage zu sperren.



