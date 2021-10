Vor der anstehenden Räumung des linksautonomen "Köpi"-Wagenplatzes in Berlin-Mitte hat die Polizei ein Demonstrationsverbot im Umfeld des Areals verhängt. Ab Donnerstag, 15 Uhr bis Freitag, 24 Uhr darf in Teilen der Adalbert- und Köpenicker Straße sowie entlang der Verdi-Zentrale bis zur Spree nicht demonstriert werden. "Eine Nutzung des Bereiches ist nur Anrainerinnen und Anrainern und deren Besucherinnen und Besuchern sowie in Einzelfällen eines unabweisbaren Bedarfs, insbesondere von Notfällen, gestattet", heißt es in der entsprechenden Polizeimitteilung vom Dienstag. Bereits ab Donnerstag, 13 Uhr, dürfen in einem etwas weiter gefassten Bereich keine Kraftfahrzeuge, Zweiräder oder "mobile Behältnisse", also Müllbehälter oder Kleidercontainer abgestellt werden.

Die Sicherheitsbehörden wollen damit offenbar weitere Eskalationen und Gewalt aus dem linksextremen Milieu unterbinden. In den vergangenen Tagen war es in Berlin zu mehreren Sachbeschädigungen und Brandstiftungen gekommen. Die jüngste gewaltsame Aktion gegen die Räumung des "Köpi"-Wagencamps ereignete sich an diesem Mittwoch: Unbekannte beschädigten am frühen Morgen am Bürgeramt in Mitte die Verglasung aller sechs Eingangstüren und sprühten den Spruch "Köpi bleibt" ans Gebäude. Menschen wurden nicht verletzt. Der Staatsschutz ermittelt.



In der Nacht auf Dienstag wurden in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain Polizeikräfte mit Steinen beworfen, als sie einen Feuerwehreinsatz beschützen sollten. In der Straße, in der ein von Linksradikalen teilbesetztes Haus steht, waren mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt worden. Von der Berliner Gewerkschaft der Polizei hieß es dazu, man habe dort schwerste extremistische Straftaten erlebt mit direktem Bezug zum Bauwagencamp Köpi. Man erwarte weitere Aktionen in den kommenden Tagen. Trotzdem werde man am Freitag die bewohnten Bauwagen in der Köpenicker Straße in Mitte, wie gerichtlich beschlossen, räumen.