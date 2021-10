Bearbeitungszeit in Berlin Bezirken - Ausstellen von Geburtsurkunden dauert in Lichtenberg und Mitte am längsten

Bild: dpa/Doris Spiekermann-Klass

29.10.21 | 14:03 Uhr

Mal eben schnell eine Geburtsurkunde besorgen? Tatsächlich ist das in einigen Standesämter in Berlin möglich - in anderen wiederum dauert es zum Teil Monate, bis das Dokument herausgegeben wird. Drei Bezirke sind besonders schnell.



Wer sich in Berlin eine Geburtsurkunde ausstellen lässt, muss in Lichtenberg besonders geduldig sein. Die Standesämter in dem Bezirk brauchen stadtweit nämlich am längsten für die Ausstellung der Urkunde. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage [pardok.parlament-berlin.de] des Parlamentariers Danny Freymark (CDU) hervor. Demnach müssen sich in Lichtenberg Antragsteller durchschnittlich 8 bis 12 Wochen gedulden. Den Angaben nach liegt der Bezirk Mitte aber nur knapp dahinter - dort dauert es 9 bis 10 Wochen. Der Senat weist darauf hin, dass die erfragten statistischen Daten nicht zentral erfasst seien. Demnach basieren die Zahlen auf den Ergebnissen einer durchgeführten Umfrage in den bezirklichen Standesämtern des Landes Berlin. Sie geben somit die durchschnittliche Zeit für die Ausstellung einer Geburtsurkunde an - allerdings auch nur "bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen", wie es heißt.

Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf am schnellsten

Die kürzeste Bearbeitungsdauer für die Ausstellung einer Geburtsurkunde haben die Bezirke Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf. Dort wird das Dokument - bei Vorlage der nötigen Unterlagen - "sofort" ausgestellt, also am selben Tag. Dicht dahinter sind Pankow, wo die Bearbeitungsdauer durchschnittlich 1 bis 5 Tage in Anspruch nimmt, und Steglitz-Zehlendorf mit einer nach Bearbeitungszeit von 1 Woche, heißt es in der Antwort des Senats.

In Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau und Neukölln dauert die Ausstellung der Urkunde demnach 2 Wochen. In Charlottenburg-Wilmersdorf sind es 2 bis 5 Wochen und in Tempelhof-Schöneberg 6 bis 8.

