31.10.21 | 16:20 Uhr

Pflanzen spielen in der jüdischen Tradition eine große Rolle. Der Mensch soll schließlich laut Tora und Talmud mit der von Gott gestifteten Natur pfleglich umgehen. Die Gärten der Welt laden nun seit kurzem in den Jüdischen Garten ein. Von Carsten Dippel

Unter ein paar Birken und Esskastanien, zwischen Distel, Klee und Thymian finden sich Weinreben. Die unterschiedlichsten Sorten Minze, Kartoffelpflanzen, Erdbeeren und die kaum noch bekannte, aber einst in dieser Gegend als Futtermittel geschätzte Mispel. Der jüngste unter den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn kommt ganz und gar unprätentiös daher. Hier im Jüdischen Garten stehen all diese Pflanzen dicht beieinander, Nutz- und Zierpflanzen gleichermaßen auf engstem Raum. Sonnig ist es an diesem Herbsttag, ein leiser Wind zieht durch die Äste.

Plötzlich mittendrin

Bei der Gestaltung habe man mit den topographischen Gegebenheiten vor Ort gearbeitet, sagt Garten- und Landschaftsarchitektin Veronique Faucheur vom Berliner Atelier "Le Balto", das den Wettbewerb zum Jüdischen Garten gewonnen hat. So hat der Jüdische Garten keine strenge Begrenzung, er ist offen gestaltet und eingebettet in ein sich verzweigendes Netz aus kleinen gepflasterten Wegen. Wenn man geradewegs über die Wiese vom Christlichen Garten komme, sei man schon mittendrin im Jüdischen Garten. "Und da fragt man sich: Ah, ich bin im Jüdischen Garten... da fangen die Fragen an: Was sind Pflanzen, die mit der jüdischen Geschichte oder den Ritualen zu tun haben?", erklärt Faucheur die Idee hinter der Gestaltung.

Die Natur dient nicht nur der Dekoration

Der Jüdische Garten in den Berliner Gärten der Welt ist der letzte Baustein in einer Reihe den Religionen gewidmeten Themengärten. Seit Jahren schon können Besucher die Idee eines Christlichen Gartens, angelehnt an die Kultur des Klosters, und einen Orientalischen Garten mit seinen charakteristischen Elementen und formalen Regeln erleben. Das kleine, stille Areal des jetzt eröffneten Jüdischen Gartens setze ganz bewusst andere Akzente, erklärt Projektleiter Frank Sadina von "Grün Berlin". Ein Formschnitt aus rein ästhetischen Gründen entspräche nicht der Ethik des Judentums. Die Natur gelte es zu nutzen, zu bewahren und zu pflegen. Aus dekorativen Gründen an ihr herumzuschneiden, sei dem Judentum daher fremd.

Keine ausgeprägte Gartenkunsttradition

In der hebräischen Bibel mit ihrer reichen Bildsprache spielen Pflanzen eine wichtige Rolle. Ebenso an vielen Punkten der jüdischen Tradition, man denke nur an die Gaben auf dem Pessach-Teller. Dennoch gibt es im Judentum, das dem Wort so große Bedeutung schenkt, keine ausgeprägte Tradition der Gartenkunst. Das sei für die Gestaltung eines jüdischen Gartens zunächst eine Herausforderung gewesen, sagt Veronique Faucheur. Man habe sich daher für einen anderen Zugang entschieden, erklärt sie: Beraten von jüdischen Künstlern wurden jüdische literarische Werke mit einem Bezug zu Pflanzen als Ausgangspunkt gewählt. Der Apfelbaum bei Nelly Sachs, die Hyazinthe bei Hilde Domin, der Mohn bei Avraham Sutzkever, die Tomate bei Natalia Ginzburg. 80 Werke von jüdischen Autor:innen aus denen sich 80 Pflanzengattungen ergaben, die es den Gestaltern von Le Balto ermöglichten, den Jüdischen Garten zu "komponieren", wie Faucheur sagt. Entstanden sei auf diese Weise ein vielfältiger Garten, reich an den verschiedensten Nutz- und Zierpflanzen. "Unser Anliegen war es", so Faucheur, "dass dieser Garten wunderbar gedeihen soll". Nicht als fertiges, abgeschlossenes Areal, in dem man Jahr für Jahr die gleichen Pflanzen fände. Zugrunde gelegt wurde stattdessen ein Prinzip der Rotation, wie man es von der Fruchtfolge auf Feldern kennt.

Ein Mitmachgarten

Dieser Jüdische Garten ist typisch für Berlin, so wie einst jüdische Bürger hier ihre Gärten gestalteten. Gerade in der Kombination von Nutzung und Zierde, wie es der jüdischen Reformbewegung im 19. Jahrhundert wichtig war. Max Liebermann mit seinem berühmten Garten am Wannsee ist dafür ein prominentes Beispiel. Der Garten dient dabei nicht nur dem Flaneur, der sich an der Schönheit seiner Pflanzung erfreut. Vielmehr dient er auch der Ernährung. Wer will, kann daher im Jüdischen Garten ernten. Jetzt im Herbst ein paar Esskastanien auflesen, im Frühsommer Erdbeeren pflücken, Kartoffeln wurden schon an Besucher verschenkt. Immerhin 50 Kilo haben die Gewächse abgeworfen. Dieser spielerische Zugang dient auch einem pädagogischen Konzept, bei dem Besucher in ausgewählten Workshops künftig mehr über das Judentum erfahren können. Der Jüdische Garten, so Projektleiter Frank Sadina, sei nicht einfach eine Ausstellungsfläche. Vielmehr seien die Besucher zum Mitmachen eingeladen.

