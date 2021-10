"Fridays for Future" ruft zu neuem Klimaprotest in Berlin auf

Unter dem Motto "Ihr lasst uns keine Wahl" wollen Klimaschützer von "Fridays for Future" am Freitag im Berliner Regierungsviertel demonstrieren. Anlass ist auch der Start der Koalitionsverhandlungen im Bund. Tausende Teilnehmer werden erwartet.

Die Bewegung "Fridays for Future" will mit einer Schwerpunktaktion in Berlin ihre Klimaschutz-Forderungen untermauern. Dafür werden Aktivisten aus ganz Deutschland am Freitag in der Stadt erwartet. Unter dem Motto "Ihr lasst uns keine Wahl" wollen die Demonstranten um 12 Uhr am Brandenburger Tor starten und dann durch das Regierungsviertel ziehen.

Nach Polizeiangaben sind 10.000 Teilnehmer angemeldet. Laut "Fridays for Future" kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Bussen aus knapp 50 Orten bundesweit. Weitere Kundgebungen sind unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen geplant.

Am Mittwoch hatten die Klimaschützer einen Forderungskatalog vorgestellt, der sich an eine künftige Bundesregierung richte. Aktivistin Luisa Neubauer sagte: "Wir sprechen nicht von der Begrünung der Regierungsarbeit, wir sprechen von vollumfänglichen Systemveränderungen, die anstehen. Ein 'Weiter so' in ökoliberal ist zum Scheitern verurteilt."