Ein Streit eskaliert am Freitagabend im Rudolph-Wilde-Park in Schöneberg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schoss ein Mann einem anderen in den Rücken. Der Täter ist auf der Flucht.

Ein 29-Jähriger ist im Rudolph-Wilde-Park in Berlin-Schöneberg nach einem Streit angeschossen worden. Der Täter soll ihm am Freitagabend von hinten in den Rücken geschossen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte, und konnte flüchten.

Der 29-Jährige wurde mit Verletzungen an in der Nierengegend per Taxi in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zunächst nicht.