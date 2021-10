Rund zwei Jahre nach einem tödlichen SUV-Unfall mit vier Toten startet an diesem Mittwoch vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen den Fahrer.



Am 6. September 2019 war der Angeklagte aus dem Stau des freitäglichen Berufsverkehrs in der Invalidenstraße mit seinem Auto ausgeschert. Von einem epileptischen Muskelkrampf erfasst, trat er auf das Gaspedal seines Porsche Macan und konnte den Krampf nicht mehr lösen.



Neben ihm saß seine 67-jährige Mutter, auf der Rückbank seine sechsjährige Tochter. Gemeinsam wollten die drei zum Pizzaessen in ihr Stammrestaurant.



Das fast zwei Tonnen schwere 400-PS-Auto raste auf dem Bürgersteig gegen Metallpoller, deformierte den Mast einer Ampel und überschlug sich daraufhin mehrfach. Mit über 100 Kilometern in der Stunde erfasste das Auto dann vier Fußgänger tödlich, die an der roten Ampel warteten. Das jüngste Opfer war drei Jahre alt, seine 64-jährige Großmutter starb ebenfalls. Auch ein Spanier (28) und ein Brite (29) wurden getötet. Eines der Opfer wurde durch die Wucht des Autos regelrecht innerlich enthauptet.