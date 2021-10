In Berlin und Brandenburg läuft seit dem frühen Donnerstagmorgen eine Razzia im Bereich der Organisierten Kriminalität. Laut Gewerkschaft der Polizei sind mehr als 100 Beamte im Einsatz.

Bei den Durchsuchungen im Motorradrocker-Milieu sind dabei in Brandenburg drei Mitglieder der Hells Angels verhaftet worden. Im Zuge von Ermittlungen wegen Drogenhandels durchsuchte die Polizei sechs Wohnungen in Potsdam, Werder, Stahnsdorf und Saarmund, wie ein Sprecher des Präsidiums Potsdam sagte. Die "B.Z." hatte zuerst berichtet. Der Zeitung zufolge läuft in Berlin ein Einsatz in Hohenschönhausen. Polizei und Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt machten zunächst keine Angaben.