Am Potsdamer Landgericht hat am Dienstagmorgen der Prozess um die Gewalttat in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung begonnen.



Eine 53-jährige Mitarbeiterin des evangelischen Oberlinhauses in Potsdam soll hier im April vier Bewohner getötet und eine weitere Frau schwer verletzt haben. Die mutmaßliche Täterin war noch in der Tatnacht vom 28. zum 29. April festgenommen und am Folgetag in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.