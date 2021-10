Prozess gegen ehemaligen KZ-Wachmann wird in Sporthalle verlegt

Brandenburg an der Havel

Der Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen in Brandenburg an der Havel wird in eine andere Halle verlegt.

Statt wie geplant in der Veranstaltungshalle "Stahlpalast" wird das Verfahren nun in der Sporthalle der Justizvollzugsanstalt stattfinden. Das teilte die Sprecherin des Landgerichts Neuruppin, Iris le Claire, am Montag mit.

Hintergrund sei, dass beim Einbau von Technik Fragen zur Bausicherheit aufgetreten seien, die zunächst geklärt werden müssten.