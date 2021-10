Großbaustelle ab 2023 - So soll das neue Autobahndreieck Funkturm aussehen

Bild: deges

28.10.21 | 06:34 Uhr

Das wichtige Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Dreiecks Funkturm steht kurz bevor. Am Donnerstag informiert die zuständige Behörde noch einmal die Öffentlichkeit. Streit dürfte es erneut wegen fehlender Anschlussstellen geben.

Zumindest auf den Computergrafiken der staatlichen Berliner Planungsgesellschaft Deges ist die Transformation des Autobahndreiecks Funkturm schon mal gelungen: Aus der unübersichtlichen Betonbrezel mit Staugefahr ist ein ziemlich aufgeräumtes, fast harmonisches Straßengeflecht geworden - freilich noch ohne Autos. Als hätten die Planer geahnt, dass sich die Berliner Augen erst an dieses Bild gewöhnen müssen, haben sie in ihren schicken Visualisierungen ein paar altbekannte Orientierungspunkte stehengelassen, die auch in der Realität erhalten bleiben: Die urige Avus-Raststätte, das sanierungsbedürftige ICC und ein stadtbekanntes Bordell.

Vorne rechts: Die neue Anschlussstelle Messedamm Bild: deges

Neue Anschlussstelle Messedamm

Doch so leicht wie in einem Computerspiel wird der Umbau des meistbefahrenen Autobahndreiecks der Bundesrepublik nicht werden: Frühestens ab 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen, bis dahin müssen noch zahlreiche Hürden genommen werden, darunter auch das nun anstehende Planfeststellungsverfahren. Die Bürgerbeteiligung läuft seit Monaten auf Hochtouren und ist beispielhaft: Mehrere Informationsveranstaltungen und Themenwerkstätten gab es bereits, auch während der Pandemie, im Netz finden sich viele Gigabyte an frei zugänglichem Material.

Anwohner setzen eigene Wünsche durch

Tatsächlich haben es mehrere Anwohnerinitiativen aus dem Berliner Westen bereits geschafft, die ursprünglichen Planungen stark zu verändern. Die neue Anschlussstelle Messedamm sollte eigentlich neben der Siedlung Eichkamp den Verkehr von und zur Avus direkt über die Jafféstraße führen. Nach massivem Widerstand der Anwohner, die hohe Lärmbelästigung befürchteten, wurde die Planung von der Deges umgearbeitet: Die neue Auf- und Abfahrt wird nun auf Höhe der alten Avus-Tribüne gebaut, rund 250 Meter weiter östlich, und führt vom Messedamm unter der A115 hindurch und über eine Rampe wieder hinauf zur Autobahn. Es ist ein Erfolg der Anwohner, der zugleich das Bild für Berlinreisende bei der Anfahrt über die Avus maßgeblich verändern wird: Wie durch ein Tor zur Stadt wird der Verkehr künftig unter der Überführung der Anschlussstelle hindurch nach Berlin hineinrollen.

Ansicht des neuen Dreiecks Funkturm von der Avus, stadteinwärts

Initiativen fordern weitere Auf- und Abfahrt

Weniger Erfolg hatten die Initiativen allerdings im Streit um die weiteren Anschlussstellen. Sie bemängeln, dass der Verkehr zum und vom Autobahndreieck künftig an der Messe konzentriert wird. "Mit deutlich über das heutige Maß hinausgehenden Ausweichverkehren im bewohnten Stadtgebiet ist zu rechnen", kritisierten sie im Sommer in einem Brief an den Senat. Sie fordern, dass die An- und Abfahrt im Bereich Messedamm/Halenseestraße erhalten bleibt. Das entlaste auch die Anwohner:innen an den Anschlussstellen Kaiserdamm und Knobelsdorffstraße weiter nördlich. Der Bezirk unterstützt die Forderung, genauso wie die CDU im Abgeordnetenhaus.

Doch die Deges weist diese Überlegungen zurück, aus Sicherheitsgründen. Das Autobahndreieck und seine diversen Auf- und Abfahrten entsprechen nicht mehr den gültigen Sicherheitsstandards, so ein Deges-Sprecher auf Nachfrage von rbb|24. So gehe es heute an der Halenseestraße viel zu eng zu, weil mehrere Verkehrsströme aufeinanderträfen und so regelmäßig Staus entstünden. Man wolle die Verkehrssituation mit dem Umbau deswegen neu ordnen und damit auch die Unfallgefahr senken. In einer Onlineveranstaltung am Donnerstagabend sollen diese Überlegungen nun erneut diskutiert werden, das Ergebnis fließt anschließend in das Planfeststellungsverfahren ein. Letztlich muss das Fernstraßen-Bundesamt entscheiden, ob der Umbau des Autobahndreiecks Funkturm genehmigt wird.

Übersicht: So sollen die Fahrbahnen des neuen Dreiecks Funkturm verlaufen.

