Dass es in den Kinderarztpraxis voller wird, wenn im Herbst die Blätter fallen, überrascht den Berliner Kinder- und Jugendmediziner Jakob Maske nicht. Infektionen um diese Jahreszeit seien normal, die Zahl bleibe eigentlich jedes Jahr gleich. "Aber jetzt kommt es geballt", sagt er auf Nachfrage von rbb|24 und bestätigt damit den Eindruck vieler Eltern in diesen Tagen. Die Menge der Erkältungen nimmt zu - und Rotznasen sind nicht die schlimmste Folge, auch schwere Krankheitsverläufe häufen sich. So berichtete zuletzt unter anderem der " Tagesspiegel " [tagesspiegel.de - Bezahlschranke], dass die Kapazitäten auf vielen Kinderkliniken knapp würden, weil besonders viele Kleinkinder mit schweren Atemwegserkrankungen versorgt werden müssten.

Die Zahl der Infektionen und Probleme bei den Behandlungskapazitäten werden bereits seit dem Sommer beklagt. Auch Marcus A. Mall, Direktor der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin an der Charité, spricht von "außergewöhnlich vielen Kindern mit Atemwegsinfektionen, vor allem RSV, die eine stationäre Behandlung mit Sauerstoff oder nicht-invasiver Beatmung benötigen". Das führe zu einer "sehr angespannten Belegungssituation auf den Normal- und Intensivstationen", so Mall. Immer wieder müssten deswegen weniger kritische Fälle abgewiesen oder Operationen bei Kindern verschoben werden. Verlegungen von RSV-Patienten zwischen Berliner und Brandenburger Kliniken kämen immer wieder vor.

Das Robert-Koch-Institut warnte schon im Sommer in seiner Herbst-Winter-Strategie an, dass sich die saisonalen Erkrankungswellen verschieben können. Das Gesundheitssystem müsse sich auf dieses Szenario vorbereiten. Im September seien doppelt so viele Ein- bis Vierjährige pro Woche mit Atemwegsinfekte in Kliniken eingewiesen worden wie in den Jahren vor der Pandemie, erläuterte das RKI auf dpa-Anfrage. Präventions- und Versorgungsmöglichkeiten zu Influenza, RSV-Erkrankungen und Lungenentzündungen, insbesondere bei Kindern und in der älteren Bevölkerung, sollten vorbereitet werden, so das RKI.

Die Entwicklung stehe auch im Zusammenhang mit den Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie, erklärt Thomas Erler dem rbb-Sender Antenne Brandenburg. "Die haben wir mehr oder weniger in Isolation zugebracht", so der Ärztlicher Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann. "Die Kinder haben sehr wenige Infektionen erlebt. Scheinbar holt die Natur nun einiges nach, was im vergangenen Jahr nicht aufgetreten ist." Auch Kinderarzt Maske sieht einen Zusammenhang mit der Pandemie und den Kontaktbeschränkungen. Den Kindern hätten aufgrund der Lockdowns nur wenige Chancen gehabt, auf natürliche Weise eine Immunität gegen das Virus auszubilden. Nun würden vor allem Kita- und Schulkinder die Viren mit nach Hause bringen.