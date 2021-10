Berlin - Polizei registriert mehr gesprengte Geldautomaten

Bild: Paul Zinken/dpa

23.10.21 | 09:23

In Berlin sind in diesem Jahr deutlich mehr Geldautomaten gesprengt worden als in den Vorjahren. Neun Sprengungen und elf Versuche zählten die Beamten vom 1. Januar bis zum 15. Oktober, wie die Polizei am Samstag auf Anfrage mitteilte. Nach Angaben der Polizei zählt ein Angriff dann als vollendet, wenn die Täter Bargeld erbeuten. Die bloße Detonation, das Hebeln oder Bohren gelten als Versuchstaten. Zwei Verdächtige wurden im Zusammenhang mit der Sprengung eines Geldautomaten in Mariendorf im Juli festgenommen.

Kriminelle Banden oft als Täter

Erstmals seit 2018 stieg die Zahl der Sprengungen wieder. Im Jahr 2020 hatte die Polizei den Angaben zufolge vier Sprengversuche registriert. 2019 gab es acht versuchte und drei vollendete Sprengungen. Im Jahr 2018 registrierte die Polizei 14 Sprengversuche und neun vollendete Sprengungen. Nach Angaben der Polizei stecken hinter den Taten regelmäßig kriminelle Banden. In der Vergangenheit waren für entsprechende Taten sowohl Täter aus Ost- und Westeuropa als auch in Berlin und Brandenburg ansässige Täter verantwortlich, hieß es. In einzelnen Fällen werden Beziehungen zur Organisierten Kriminalität angenommen.

Farbpatronen als Präventionsmaßnahme