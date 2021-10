RE 7

Bis 24. November, jeweils ganztägig Die Züge fallen zwischen Dessau Hbf und Seddin aus. Zwischen Dessau Hbf bzw. Bad Belzig und Potsdam Hbf fahren Expressbusse, die nur in Roßlau (Elbe), Jeber-Bergfrieden, Medewitz (Mark), Wiesenburg (Mark) und Michendorf halten. In Potsdam Hbf besteht Anschluss an die Züge der Linie RE 1 (Magdeburg – Cottbus) nach/von Berlin. Außerdem fahren zwischen Bad Belzig und Michendorf Busse mit allen Unterwegshalten. Bitte beachten Sie die erheblich veränderten Abfahrtszeiten der Busse. .. Bis 11. Dezember, jeweils ganztägig Die Züge der Linie RE 7 (Dessau – Wünsdorf-Waldstadt) fallen zwischen Flughafen BER – Terminal 1-2 und Wünsdorf-Waldstadt aus. Am Mittwoch, 6. Oktober, 3.45 – 5.15 Uhr frühere Fahrzeit ab Flughafen BER – Terminal 1-2 Am Mittwoch, 13. Oktober, 3.45 – 5.15 Uhr frühere Fahrzeit ab Flughafen BER – Terminal 1-2 FEX 18900 und 18902 (planmäßig 4.15 Uhr und 4.34 Uhr ab Flughafen BER – Terminal 1-2) fahren ab Flughafen BER – Terminal 1-2 in Richtung Berlin Hbf ca. 6 Min. früher ab. RE 3701 (4.02 Uhr ab Wünsdorf-Waldstadt) fährt ab Flughafen BER – Terminal 1-2 in Richtung Berlin Hbf ca. 9 Min. früher ab. RB 18340 (planmäßig 4.02 Uhr ab Flughafen BER – Terminal 1-2) fährt ab Flughafen BER – Terminal 1-2 in Richtung Königs Wusterhausen ca. 10 Min. früher ab. ... Vom 14. Oktober bis 17. Oktober Zugausfall zwischen Berlin Zoologischer Garten und Berlin Friedrichstraße. Mehrere Züge dieser Linie fallen zwischen Berlin Zoologischer Garten und Berlin Friedrichstraße aus. Als Ersatz nutzen Sie in diesem Abschnitt bitte die S-Bahnen. RE 18778 (planmäßige Ankunft 18.22 Uhr in Berlin Ostkreuz) wird am 16. und 17. Oktober von Berlin Wannsee über Berlin-Gesundbrunnen (zusätzlicher Halt) bis Berlin-Lichtenberg (zusätzlicher Halt) umgeleitet und endet dort. Die Halte von Berlin-Charlottenburg bis Berlin Ostkreuz fallen aus. RE 18777 (planmäßig 10.34 Uhr ab Berlin Ostkreuz) beginnt am 16. und 17. Oktober in Berlin-Lichtenberg (zusätzlicher Halt) und wird über Berlin-Gesundbrunnen (zusätzlicher Halt) bis Berlin Wannsee umgeleitet. Die Halte von Berlin Ostkreuz bis Berlin-Charlottenburg fallen aus.