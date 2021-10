In den vergangenen Jahren hat es in Berlin bereits immer wieder Randale und Übergriffe an Halloween gegeben. Die Berliner Polizei hat ihre Präsenz in der diesjährigen Halloween-Nacht von Sonntag auf Montag deshalb erhöht. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren sei dies in Schöneberg im Bereich Potsdamer-/Pallas- und Goebenstraße sowie im Bereich Gesundbrunnen geplant, wie Polizeisprecher Thilo Cablitz auf Anfrage mitteilte. Insbesondere dort war es vor der Corona-Pandemie zu Randalen gekommen, unter anderem verbreiteten Jugendliche als Horror-Clowns Schrecken auf der Straße.

Konkrete Hinweise zu Aktivitäten in der Halloween-Nacht lägen der Behörde nicht vor, so der Sprecher. Erfahrungsgemäß werde die Polizei aber im Zusammenhang mit Halloween-Feierlichkeiten vermehrt zu Einsätzen gerufen. "Dabei stehen oft Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Ruhestörungen bei Partys im Vordergrund", so der Sprecher. Die Polizei will mit vielen Streifen in der ganzen Stadt unterwegs sein.