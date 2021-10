Die Netflix-Serie "Squid Game" sorgt auch in Berlin für Diskussionen. Eltern und Lehrer warnen vor einem schlechten Einfluss der Sendung auf Kinder. Die Polizeigewerkschaft GdP befürchtet noch andere Probleme - vor allem an Halloween.

Nach Ansicht des Berliner Elternausschussvorsitzenden Norman Heise sollten Eltern im Blick behalten, was genau sich ihre Kinder anschauen. Dass die Inhalte dem Alter der Kinder nicht angemessen seien, sei kein Ausnahmefall, sagte Heise am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Netflix-Serie "The Squid Game" hat in Berlin eine Diskussion über den Einfluss von Streamingangeboten auf Kinder und Jugendliche entfacht.

Es lasse sich auch technisch verhindern, dass gerade jüngere Kinder Inhalte zu sehen bekommen, die ihrem Alter nicht angemessen seien. "Diese Möglichkeiten sollte man auch nutzen", so der Berliner Elternvertreter. Die Netflix-Produktion "Squid Game" aus Südkorea gilt als ausgesprochen erfolgreich.

Das Grundmuster ist simpel und brutal: In neun Folgen treten mehrere Hundert hoch verschuldete Menschen in Kinderspielen gegeneinander an. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Millionenhöhe. Die Verlierer werden getötet.

Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin (GdP), Benjamin Jendro, betonte, dass der Hype um die Netflixserie an Halloween zu einer Herausforderung für die Polizei werden könnte. "Halloween ist für die Polizei nie ganz einfach, weil es auch hierzulande längst Mode geworden ist, sich zu verkleiden und Angst und Schrecken zu verbreiten", erklärte Jendro. "Der aktuelle Trend "Squid Game" ist dementsprechend in die gleiche Kategorie wie "Es" einzuordnen, in dessen Folge dann Horrorclowns herumliefen." Man könne nur dazu aufrufen, den Spaß nicht zu weit zu treiben und ihn lieber frühzeitig erkennen zu geben.