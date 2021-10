Mitte 60 ist Heidi Zötsche, seit 22 Jahren betreibt sie den Laden mit dem geheimnisvollen Namen "Das magische Fenster" in der Pappelallee in Prenzlauer Berg. Räucherstäbchen stehen neben Tees, Ölen, Essenzen, Engelfiguren, Federn, Karten und Steinen.

Hexenhut, Wallegewand oder dicker Lidstrich im Gothic Style – das sucht man bei Heidi Zötsche vergebens. Sie bezeichnet sich selbst als Hexe, glaubt auch an die magische Kraft von Ritualen, sieht aber selbst nicht mysteriös aus. Mit ihren kurzen Haaren, in dunkler Hose und dunklem Pulli wirkt sie wie eine Frau, die mitten im Leben steht und keine Zeit für esoterischen Schnickschnack hat.

Berlin sei die Stadt mit der größten Hexendichte in ganz Mitteleuropa, schreibt die Ethnologin und Kulturanthropologin Victoria Hegner in ihrem Buch "Hexen der Großstadt". Diese seien Teil einer neuheidnischen Religiosität – als Reaktion auf die Moderne mit der fortschreitenden Technisierung und Entfernung des Menschen von der Natur.

Halloween wurde ursprünglich im katholischen Irland vom 31. auf den 1. November gefeiert, in der Nacht vor Allerheiligen. An diesem Tag wurden die verstorbenen heilig gesprochenen Menschen verehrt. Die irischen Einwanderer brachten die Halloweenbräuche in die USA, von dort gelangten diese in den 90er Jahren nach Europa.

Ihre Wurzeln haben sie aber in keltischen Traditionen wie dem Samhainfest. Der Name bedeutet: "In die Dunkelheit gehen". Die Hexe Heidi Zötsche ergänzt: "Die Götter werden aufbrausend, sie machen sehr viel Wind und Wetter, man merkt es auch an den Jahreszeiten, dass es dunkler wird, dass es sehr viele Stürme gibt." Samhain sei auch die Zeit, in der man mit dem Jenseits, also mit den Ahnen, in Verbindung trete.