Interview | Schwangere Berlinerin kurz vor Geburt - "Ich habe keinen Plan, wo mein Kind zur Welt kommen soll"

Bild: dpa/Quintanilla

07.10.21 | 13:53 Uhr

Am 30. Oktober soll Christine H.s Sohn auf die Welt kommen. Doch die Geburt macht ihr Sorgen: Ihr Wunschkrankenhaus ist wider Erwarten schon voll, alle anderen für sie erreichbaren Kliniken werden bestreikt oder haben ebenfalls keine Kapazitäten.

rbb|24: Frau H., Sie sind schwanger derzeit. Wie weit sind Sie in Ihrer Schwangerschaft und freuen sie sich auf das Kind und die Geburt? Christine H.: Ich bin zurzeit in der 36. Woche schwanger. Ich stehe also sozusagen kurz vor der Geburt meines zweiten Kindes, auf das ich mich sehr freue. Meine kleine Tochter ist dieses Jahr im Sommer zwei Jahre alt geworden. Diesmal wird es ein Junge. Auf seine Geburt freue ich mich eigentlich schon. Doch da bei Vivantes und Charité gestreikt wird, ist es gerade ein Problem, sich bei den anderen Kliniken in unserer Nähe anzumelden und einen Platz zu finden.

Zur Person Schwanger in Berlin - Christine H. Chistine H. wohnt in Berlin-Schöneweide und ist schwanger mit ihrem zweiten Kind, das am 30. Oktober auf die Welt kommen soll. Durch den Streik bei Vivantes und Charité ist ihre für die Geburt avisierte Klinik voll - alle anderen für sie erreichbaren Krankenhäuser werden entweder bestreikt oder haben auch keine Kapazität.

Die erste Geburt mit meiner Tochter war toll. Da bin ich nachmittags mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins DRK-Klinikum Köpenick gefahren. Abends gingen dann die Wehen los und nach anderthalb Stunden war mein Kind da.



Wo wird denn ihr zweites Kind auf die Welt kommen? Beim zweiten Kind haben Sie ja vermutlich auch eine realistische Chance, dass es wieder recht schnell geht. Genau. Man sagt ja, das es beim zweiten Kind oft schneller als beim ersten geht. Doch wo mein Sohn auf die Welt kommen soll, ist gerade unklar.

Für eine Anmeldung ist Ihre Schwangerschaft ja schon recht weit fortgeschritten. Ich habe mich natürlich rechtzeitig darum gekümmert. Schon, weil man wegen Corona nicht wirklich weiß, wie es in den Kliniken läuft. Ich wollte mich schon Anfang August im DRK Köpenick, wo ich wieder entbinden wollte, anmelden. Da wurde ich gefragt, wie weit ich bin mit der Schwangerschaft. Weil der Geburtstermin aber erst am 30. Oktober ist, wurde mir da gesagt, ich sei viel zu früh dran. Ich sollte mich Mitte September wieder melden. Als ich das dann Anfang/Mitte September tat, hieß es, es täte ihnen leid, aber sie seien wegen des Streiks bei den anderen Krankenhäusern voll. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Mir wurde geraten, in anderen Krankenhäusern nachzufragen.

Ich habe schon überlegt, ob ich nicht eine Hausgeburt mache oder ins Geburtshaus gehe. Aber letztere sind auch voll. Christine H., Schwangere aus Berlin

Dann haben Sie also angefangen herumzutelefonieren? Richtig. Aber erst habe ich mal gegoogelt, welche Kliniken überhaupt für mich erreichbar sind. Ich wusste, dass das Klinikum Neukölln bei mir in der Nähe ist. Das gehört zu Vivantes und wird bestreikt. Kaulsdorf wäre noch in der Nähe – ebenfalls Vivantes. Dann gibt es noch das Sana Klinikum Lichtenberg. Die sind leider auch voll. Ich wohne in Schöneweide – sehr viel mehr gibt es nicht in meiner Nähe.

Das ist tatsächlich nicht sehr zentral. Gerade kürzlich habe ich ein Interview zum Thema Entbindungen mit der Patientenberatung geführt, da wurde gesagt, dass es über 20 Kliniken in Berlin gibt, die Geburten durchführen, und dass das für Frauen aus Berlin daher gar kein Problem sei. Aber Kliniken im Norden oder ganz im Westen Berlins sind für Sie ja kaum erreichbar, oder? Ja. Diesen Artikel habe ich auch gelesen. Dass es so viele Kliniken gibt, hilft mir, die ich in einem Randbezirk wohne, nicht wirklich. Man weiß ja auch nicht, in welcher Situation man sich wiederfindet, wenn es losgeht. Das kann mitten in der Nacht sein. Und dann habe ich die Sorge, dass mich ein Taxi mit beispielsweise einem Blasensprung gar nicht fährt. Ein eigenes Auto haben wir aber gar nicht. Ich könnte dann natürlich einen Rettungswagen rufen. Doch die fahren dann zum nächstgelegenen Krankenhaus, das Kapazitäten hat.

imago images/M. Waldmann Interview | Abgesagte Geburtstermine - "Es ist nicht so, dass die Frauen ihre Kinder zu Hause kriegen müssen" Kürzlich hat das Vivantes Klinikum in Berlin-Neukölln Geburtstermine bis ins Jahr 2022 abgesagt. Ein Schock für die betroffenen Schwangeren. Kein Grund zu verzweifeln, sagt Patientenberater Marcel Weigand. Anders wäre das in Brandenburg.



Was spricht denn gegen das nächstgelegene Krankenhaus? Das nächstmögliche Krankenhaus ist dann, wenn die schon erwähnten voll sind, etliche Kilometer entfernt. Und wenn ich mich daran erinnere, wie schnell die Geburt meines ersten Kindes ablief, habe ich Bedenken, dass das Kind unterwegs kommt.

Was ist Ihr Plan jetzt? Ich habe derzeit leider keinen richtigen Plan. Ich habe nochmal im Köpenicker Krankenhaus angerufen und gefragt, ob sich eventuell etwas geändert hat. Das hat es leider nicht. Mir wurde nur angeboten, dass ich nochmal anrufen könnte, wenn es mit den Wehen losgeht. Vielleicht wäre ja dann ein Platz frei. Auf meine Rückfrage, was ich mache, wenn das dann nicht so ist, hieß es, dass ich dann andere Krankenhäuser abtelefonieren müsse. Aber ganz ehrlich: in so einer Situation kann ich mir nicht vorstellen, Krankenhäuser abzutelefonieren. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht eine Hausgeburt mache oder ins Geburtshaus gehe. Aber letztere sind auch voll. Ich stehe jetzt so kurz – also drei Wochen - vor der Geburt und habe keinen Plan, wo mein Kind zur Welt kommen soll. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Prieß, rbb|24

Sendung: Abendschau, 06.10.2021, 19:30 Uhr