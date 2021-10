Interview | Psychologe zu Schönheitskorrekturen - Warum junge Mädchen von Social Media besonders gestresst sind

02.10.21 | 08:09 Uhr

Schön und stets perfekt in Szene gesetzt - so präsentieren sich viele in den sozialen Netzwerken. Insbesondere für junge Menschen, die ihren Selbstwert noch entwickeln müssen, kann so immenser Druck entstehen, erklärt der Psychologe Christian Montag.



Ein strahlendes Lächeln, faltenfrei, die Figur rank und schlank, von Cellulite oder Speckröllchen keine Spur. Ewig junge Menschen präsentieren auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken den Followern ihren scheinbar makellosen Körper. Was nicht perfekt ist, wird perfekt gemacht. Photoshop sei Dank. Oder es wird nachgeholfen. Die Zahl der kleineren Schönheitskorrekturen ist insbesondere in der Corona-Zeit weiter angestiegen, vor allem bei jungen Frauen. Norwegen hat dieser Scheinwelt jetzt einen Stempel aufgedrückt. Dort müssen Influencer ihre Fotos markieren, wenn sie mit Filtern bearbeitet oder einzelne Körperteile verändert wurden. Der Grund ist kein rein skandinavisches Problem: Auch in Deutschland leiden immer mehr Kinder und Jugendliche unter einer verzerrten Wahrnehmung des Körperbilds. In Norwegen gibt es dafür extra ein Wort: "Kroppspress", auf deutsch: "Körperdruck".

Zur Person Privat Christian Montag Prof. Dr. Christian Montag ist Professor für Molekulare Psychologie an der Universität Ulm.

rbb|24: Herr Montag, ist Norwegens Vorgehen ein Schritt in die richtige Richtung? Christian Montag: Die Idee ist erstmal gut, um stärker auf das Problem hinzuweisen. Das steigert die Awareness, kann also ein gewisses Problembewusstsein erzeugen. Davon profitieren im Kontext der Social-Media-Nutzung hoffentlich vulnerable Gruppen. Dazu gehören besonders junge Mädchen, die durch Social Media gestresst werden können, immer perfekt aussehen zu müssen. Ob die neue Maßnahme in Norwegen aber nachhaltig funktioniert, werden wir sehen. Ich glaube, dass dort auch Gewöhnungseffekte greifen werden und man die Label irgendwann gar nicht mehr sieht und wahrnimmt.

Warum sind solche Maßnahmen dennoch wichtig? Wir reden hier über Heranwachsende, eine Gruppe Menschen, die besonders schützenswert ist. Junge Menschen müssen erstmal ihren Selbstwert entwickeln. In der Jugendzeit verorten sie sich im Leben und hier spielt natürlich auch die eigene Peer-Group eine wichtige Rolle - in diesem Zusammenhang natürlich auch das, was man gemeinsam medial konsumiert. Insofern bin ich davon überzeugt, dass zumindest für einige Jugendliche durch die perfekten Scheinwelten auf Social Media ein sozialer Druckmoment entsteht. Gerade bei den jungen Mädchen spielt die Optik eine besondere Rolle - für die heranwachsenden Jungen wird das aber auch zu einem gewissen Grad gelten. Das Thema ist ernstzunehmen: Es gibt immer mehr wissenschaftliche Arbeiten, die Zusammenhänge zwischen Essstörungen, Körperwahrnehmungsstörungen und der Social-Media-Nutzung aufzeigen. Die Ergebnisse aus diesen Studien kann man nicht einfach wegwischen. Auf der anderen Seite gilt es aber auch, nicht in Panik zu verfallen, sondern das Thema kritisch im Auge zu behalten und den Nachwuchs über die Wirkung von Social Media aufzuklären. Doch pauschal von den "Social Media" zu sprechen, ist nicht richtig. Es betrifft insbesondere die Bild-Plattformen, also Kanäle, wo das Bild und Self-Promotion im Vordergrund stehen. Da spielt Instagram eine sehr wichtige Rolle.

Auch bei Erwachsenen kann die Optik Stress auslösen. Insbesondere in der Pandemie trat vermehrt die "Video-Conference-Fatigue" auf, also Müdigkeit durch Online-Meetings. Warum strengt es an, sich permanent auf dem Bildschirm selbst sehen zu müssen? Da gibt es tatsächlich eine neue experimentelle Arbeit, die Hinweise gefunden hat, dass, wenn die Kamera aus ist, auch die Ermüdungserscheinungen niedriger ausfallen, als wenn die Kamera an ist. Möglicherweise spielt auch hier das ständige Verorten der eigenen Person eine gewichtige Rolle: Wie gebe ich mich gerade, wie nehme ich mich - und damit auch andere - wahr? Diesen Spiegel tragen wir normalerweise nicht den ganzen Tag mit uns rum. Wenn ich mich aber selbst dauernd sehe, überwache ich mich und meine Wirkung während der ganzen Zeit.

Ist es zusätzlich ein Problem, dass aufgrund der Kamera am Rand des Monitors ein Auge-in-Auge-Gespräch online gar nicht möglich ist? Da ist für die Kommunikation auch nicht ganz einfach. Ein Abgleich dessen, wie ich grade wirke, wie ich auf dem Bildschirm zu sehen bin und wie ich zeitgleich tatsächlich auf mein Gegenüber wirke, ist nicht so leicht.

Der technische Fortschritt läuft auf Hochtouren. Virtuelle Brillen könnten zukünftig vermitteln, tatsächlich mit Kollegen in einem Raum zu sein. Oder etablierte Plattformen wollen eine Funktion einführen, dass das Konterfei vom eigenen Bildschirm verschwindet, man aber nach außen hin weiter zu sehen ist. Denn es wird ja schnell als unhöflich empfunden, wenn man die Kamera aus macht. Auch gibt es zunehmend Prominente, die ihren Account dicht machen, weil sie auf Kommentare und Shitstorms keine Lust mehr haben. Ist inzwischen eine "Rückwärtsbewegung" zu erkennen? Viele der Probleme, die wir online sehen, haben auch mit dem Datengeschäftsmodell hinter Social Media & Co. zu tun. Tech-Plattformen verdienen ihr Geld damit, dass sie unsere Aufmerksamkeit absorbieren, denn dadurch bleiben wir länger auf den Plattformen und hinterlassen mehr digitale Fußabdrücke. Auch die Algorithmen hinter einigen Plattformen befeuern das Engagement der Nutzer und Nutzerinnen: Posts mit Wut und Zorn werden regelmäßig nach oben gespült, denn sie erzeugen starke Reaktionen. Auf diese Posts gehen Menschen besonders ein, stimmen zu oder machen eine Gegenposition auf. Es wird gerade stark beforscht, ob Menschen durch solche Algorithmen radikalisiert werden. Bedenklich wäre es, wenn Menschen in ihren Filterblasen gefangen sind, wenn sie nicht mehr miteinander reden wollen und sich nur noch gegenseitig beschimpfen. Wenn wir ein "gesundes" Social Media haben wollen, müssen wir meiner Meinung nach über ein ganz neues Geschäftsmodell nachdenken. Vielleicht wäre ein öffentlich-rechtliches Social Media eine Lösung, für welches wir mit Geld bezahlen und nicht mit unseren Daten. Allerdings würden wir nur für einen Service Geld zahlen, wenn die Probleme, die mit den herkömmlichen Plattformen zu beobachten sind, deutlich eingegrenzt werden können.

Zudem ist es auch nicht so leicht, sich von etwas zu trennen oder zu reduzieren, woran man sich schon so gewöhnt hat. Es ist aber wichtig, dass wir uns die Struktur im Alltag im Zeitalter des Überwachungskapitalismus zurückerobern, das heißt auch die Nutzung mit digitalen Medien wieder besser in den Griff zu bekommen. Dazu gehört Push-Funktionen auszuschalten und das E-Mail-Programm schließen, wenn man an einem Schriftdokument arbeitet. Und es muss nicht das Handy sein, um die Uhrzeit abzulesen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sybille Seitz für rbb|24.

