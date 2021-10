Die neue Landesvorsitzende bezeichnete die Arbeit des Volksbundes als sehr wichtig; Frieden brauche die Erinnerung an den Krieg. Nirgendwo in Deutschland gebe es mehr Kriegsgräberstätten als in Brandenburg. Jahr für Jahr würden noch Gefallene geborgen. Viele seien in den Kämpfen um Berlin oder Halbe am Ende des Zweiten Weltkriegs gefallen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. kümmert sich im Auftrag der Bundesregierung um Erfassung, Erhalt und Pflege der Gräber deutscher Kriegstoter im Ausland. Zudem betreut er Angehörige, berät und unterstützt die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge. Finanziert wird die Arbeit unter anderem von knapp 350.000 aktiven Förderern sowie über einer Million Gelegenheitsspendern.