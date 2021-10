RE 1

Von Freitag, 29. Oktober, 8.15 Uhr bis Montag, 1. November, 2.00 Uhr Die Züge der Linie RE 1 (Magdeburg – Cottbus) fallen zwischen Guben/Kerkwitz und Peitz Ost/Cottbus Hbf aus. Als Ersatz nutzen Sie bitte die Busse sowie noch die verkehrenden Züge. Bitte beachten Sie die bis zu 54 Min. früheren/späteren Fahrzeiten der Busse. Hinweis: Einzelne Busse fahren über den Ausfallabschnitt hinaus nach Frankfurt (Oder) bzw. Cottbus Hbf. .. Von Samstag, 20. November, 20.25 Uhr bis Sonntag, 21. November, 8.10 Uhr Die Züge der Linie RE 1 werden zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) durch Busse ersetzt. Bitte beachten Sie die 57 – 74 Min. spätere Ankunft/frühere Abfahrt der Busse in Frankfurt (Oder). In Erkner haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge in Richtung Berlin.