Nach einem erneuten tödlichen Unfall einer Radfahrerin mit einem LKW am Samstag war die Anteilnahme am Sonntag groß. Rund Hundert Menschen versammelten sich am Ort des Unglücks in Berlin-Gesundbrunnen zu einer Mahnwache.

Nach dem tödlichen Unfall einer 29-jährigern Radfahrerin in Berlin-Gesundbrunnen haben sich am Sonntagabend Hundert Menschen zu einer Mahnwache am Unfallort versammelt. Nach rbb-Informationen fand auch ein Protestkorso mit Radfahrern von der Mahnwache in der Reinickendorfer Straße zum Bundesverkehrsministerium statt.

Dennis Petri von der Initiative "Changing Cities" äußerte sich auf der Kundgebung bestürzt über den tödlichen Unfall, der sich erst am Samstag ereignete. "Es macht fassungslos, was hier passiert ist. Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Zeuginnen und Zeugen des Geschehens", so Petri.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Radfahrerin am Samstag in der Schönwalder Straße unterwegs und fuhr an der Ecke Reinickendorfer Straße geradeaus in Richtung Fennstraße. Ein links neben ihr fahrender Lastwagen bog dann unvermittelt nach rechts in Richtung Nettelbeckplatz ab. Dabei wurde die Radfahrerin überrollt und schwer verletzt. Trotz der medizinischen Bemühungen eines Notarztes verstarb die junge Frau noch an der Unfallstelle. Der 43-jährige Fahrer des Lkw stand unter Schock, benötigte aber keine medizinische Versorgung.