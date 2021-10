Berlin-Neukölln - Bündnis besetzt Teile der A100-Baustelle

Bild: dpa

23.10.21 | 13:10 Uhr

Der Ausbau der A100 ist hoch umstritten. Jetzt haben Aktivisten die Baustelle in Berlin-Neukölln besetzt. Sie wollen, dass der Ausbau gestoppt wird. Es werde Wohnraum für Menschen und nicht Platz für Autos gebraucht, sagen sie.

Unterstützer verschiedener Initiativen haben am Samstag die A100-Baustelle in Berlin-Neukölln besetzt. Mehr als 100 Menschen seien am Samstagvormittag auf das Gelände der Baustelle an der Sonnenallee vorgedrungen, teilte die Polizei mit. Die Aktion unter dem Dach von "Gerechtigkeit jetzt!", sprach von bis zu 500 Teilnehmenden. Mit der Blockade soll Druck auf die aktuell stattfindenden Koalitionsverhandlungen in Berlin ausgeübt, sagte Aktionssprecherin Ronja Weil rbb|24. Ziel sei es, den Aus- und Weiterbau des Autobahnprojekts zu stoppen. "Dieses Projekt ist ein Sinnbild für das Scheitern der Politik: Trotz eskalierender Klimakrise und grassierender Ungleichheit werden hier 700 Millionen Euro in ein Verkehrssystem von vorgestern investiert", sagte sie weiter. Die Polizei ist nach eigenen Angaben vor Ort. Man sei auf Spontanaktionen an diesem Wochenende als Polizei vorbereitet und halte entsprechende Kräfte vor, sagte eine Sprecherin rbb|24. Aktuell werde abgeklärt, ob die Baustellenleitung Anzeige wegen Hausfriedensbruch stelle. Akute Verkehrsbeeinträchtigungen gingen von der Aktion derzeit nicht aus, hieß es.

rbb/ Bartsch 1 min "Fridays for Future"-Aufruf - Tausende Menschen demonstrieren für Klimaschutz in Berlin Unter dem Motto "Ihr lasst uns keine Wahl" hat "Fridays for Future" zum Klimaprotest in Berlin aufgerufen, Tausende demonstrierten im Regierungsviertel und vor der SPD-Parteizentrale. Dort hält der Protest auch am Freitagnachmittag noch an.

Wohnraum für Menschen schaffen und keinen Platz für Autos

Bauarbeiten fanden dort ersten Erkenntnissen zufolge an diesem Samstag nicht statt. Ob dort gearbeitet werde oder nicht, sei zuvor nicht abzusehen gewesen, sagte Weil. Die Teilnehmden entrollten auf dem A100-Bauabschnitt entrollten Banner und bauten Zelte auf. "A100 stoppen - Verkehrswende jetzt!" stand auf einem der Transparente. "Während Menschen in Berlin durch den Mietenwahnsinn aus ihren Wohnungen getrieben werden, soll hier Wohnraum abgerissen werden, um noch mehr Platz für Autos statt für Menschen zu schaffen", so Weil weiter. Dagegen protestierten die Menschen mit der Aktion.

Leitlinien für neue R2G-Koaltitionsverhandlungen sagen Nein zum 17.Bauabschnitt

SPD, Grüne und Linke hatten sich in zentralen Leitlinien für die Koalitionsverhandlungen in Berlin unter anderem beim strittigen Thema Stadtautobahn A100 darauf geeinigt, den 16. Bauabschnitt - ein 3,2 Kilomter langes Teilstück von der Anschlussstelle Neukölln bis zum Treptower Park - fertigzustellen, aber den 17. - mit der Spreequerung bis in den Friedrichshain hinein - in der neuen Legislaturperiode nicht weiter voranzutreiben. Der Bau dieses 16. Abschnitts der Stadtautobahn wurde 2011 vom damaligen rot-schwarzen Senat entschieden. Die Fortsetzung des Stadtrings soll die Erreichbarkeit des Berliner Ostens verbessern und andere Straßen entlasten. 2013 erfolgte der erste Spatenstich.



dpa Protest gegen Ausbau - Klimaaktivisten blockieren Baustelle der A100 in Neukölln Der Ausbau der A100 ist seit Jahren umstritten. Die Verlängerung der Stadtautobahn ist jedoch längst im Bau. Klima- und Umweltschützer besetzten nun eine Baustelle am Berliner Statdtring. Die Polizei griff ein und ging dabei auch gegen Journalisten vor.



Die rot-rot-grüne Koalition lehnte schon in ihrem Koalitionsvertrag im Jahr 2016 die Autobahn-Verlängerung über den Treptower Park hinaus ab und hat deshalb alle Planungen für den 17. Bauabschnitt auf Eis gelegt. Doch seit Anfang des Jahres übernimmt der Bund nicht nur die Baukosten, sondern auch die Planung für neue Autobahnen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will in jedem Fall auch den 17. Abschnitt ausführen lassen. Dieser würde vom Treptower Park bis zur Storkower Straße führen. Auf der Strecke ist unter anderem geplant, eine zweispurige Straße mit Wohnhäusern an beiden Seiten zu untertunneln und dort die Autobahnspuren übereinanderzulegen.

Koalitionsverhandlungen mit Aktionen beeinflussen

Dem Bündnis "Gerechtigkeit Jetzt!" gehören mehr als 30 soziale Bewegungen an. Zu deren Themen gehören Mietenpolitik, Agrarreformen, Klimagerechtigkeit oder Rassismus. Mit diversen Veranstaltungen begleitet die Bewegung die laufenden Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene von SPD, Grünen und FDP. Den Auftakt bildete am Freitag ein Protestmarsch von "Fridays for Future", an dem in Berlin Tausende Menschen teilnahmen.

