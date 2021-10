Epileptischer Anfall am Steuer - Angeklagter äußert Bedauern über SUV-Unfall mit vier Toten

27.10.21 | 12:30 Uhr

Mit einer Erklärung des Angeklagten hat der Prozess um einen Unfall mit vier Toten begonnen. Der 44-Jährige sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Nach einem epileptischen Anfall war er in Berlin-Mitte mit über 100 km/h in die Fußgänger gerast.

Zum Auftakt des Prozesses um einen Unfall mit vier Toten in der Berliner Invalidenstraße hat der angeklagte SUV-Fahrer am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht sein Bedauern geäußert. "Ich möchte den Angehörigen mein tiefstes Beileid aussprechen", hieß es in einer von dem 44-Jährigen verlesenen Erklärung. Er ist wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs angeklagt.



Prozessauftakt in Berlin - Epileptiker kommt für SUV-Unfall mit vier Toten vor Gericht Der Tod von vier Fußgängern wird ab Mittwoch vor dem Landgericht Berlin verhandelt. Ein SUV-Fahrer war 2019 in Mitte wegen eines epileptischen Anfalls mit seinem Auto auf den Bürgersteig gerast. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung.

Kollisionsgeschwindigkeit über 100 km/h

Die Anklage wirft dem Mann vor, am 6. September 2019 mit seinem Wagen gefahren zu sein, obwohl er wusste, dass bei ihm eine strukturelle Epilepsie sowie - nach einer etwa einen Monat zuvor erfolgten Operation - eine Hirnnarbe bestand. Bei gebotener Sorgfalt habe er erkennen können, gesundheitlich nicht in der Lage gewesen zu sein, das Fahrzeug sicher zu führen.



Der Angeklagte sei infolge eines epileptischen Anfalls verkrampft und habe das Gaspedal durchgedrückt. Dann sei er konstant voll beschleunigend gradlinig rund 80 Meter weitergefahren, von der Fahrbahn abgekommen und habe vier Menschen sowie mehrere Poller und einen Ampelmasten überfahren. Seine Opfer habe er mit einer "Kollisionsgeschwindigkeit von 102 bis 106 Stundenkilometern" erfasst und deren Tod "fahrlässig in Kauf genommen".

"Nicht mit Anfall gerechnet"

In seiner Einlassung sprach der Mann von einem "schrecklichen, ganz traurigen Unglück". Er habe bislang in seinem Leben nur zwei epileptische Anfälle gehabt und am Tag des Unfalls nicht mit einem Anfall gerechnet. "Wir sind empört über die Einlassung", sagte eine Nebenklageanwältin am Rande des Prozesses. Der Angeklagte habe einen eindeutigen ärztlichen Rat gehabt, nicht Auto zu fahren. Insgesamt neun Nebenkläger, allesamt Hinterbliebene, nehmen am Prozess teil. Für den Prozess sind bis Anfang Februar 21 Verhandlungstage ansetzt.

