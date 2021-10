Bei den polizeilichen Durchsuchungen des teilbesetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei einen Wanddurchbruch und ein Tunnelstück zum Nachbarhaus entdeckt.



Im Keller sei die Polizei am Mittwoch auf Leitern und den Anfang eines unterirdischen Stollens gestoßen, sagte der Anwalt des Eigentümers am Donnerstag. Dort sei bereits einige Meter in Richtung eines Nachbarhauses gegraben worden. Zu einem anderen Nachbarhaus sei eine Wand durchbrochen worden.

Die Polizei sprach am Donnerstag in einem Brief an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von einer "erheblichen Gefahr". Das Einstiegsloch zu dem Tunnel im Vorderhaus sei drei bis vier Meter tief.



Eine Leiter führe hinab, vom Boden aus zweige ein Tunnel in Richtung Rigaer Straße 93 ab, der nach mehreren Metern ende. "Die mit dieser Veränderung einhergehenden erheblichen Gefahren für Personen sind von staatlicher Seite nicht hinnehmbar." Die Bauaufsicht des Bezirks sei zuständig, das Problem zu beheben.