Sturmtief hinterlässt zahlreiche Schäden - Lokführer in der Uckermark von umstürzendem Baum erschlagen

imago/CHP Video: rbb|24 | 22.10.2021 | Material: Brandenburg aktuell | Bild: imago/CHP

22.10.21 | 11:27 Uhr

Das Sturmtief hat am Donnerstag auch die Region stark getroffen. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Nahe Templin kam ein Lokführer ums Leben. In Südbrandenburg sind Haushalte weiter ohne Strom. Auch am Freitag werden wieder Böen erwartet.

Der erste große Herbststurm hat in der Region zu einem Todesfall geführt. Ein 50 Jahre alter Lokführer ist in der Uckermark gestorben, wie die Polizei dem rbb am Freitagmorgen mitteilte. Der Bahnmitarbeiter sei am Donnerstagnachmittag nahe Templin aus dem Zug gestiegen, um mit einem Kollegen Äste von den Gleisen zu räumen. Dabei sei er von einem anderen umstürzenden Baum getroffen und so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. In Schlieben (Elbe-Elster) mussten zudem zwei schwer verletzte Menschen aus einem Auto befreit werden.

Rund 1.000 Haushalte in Südbrandenburg weiter ohne Strom

In Südbrandenburg waren am Donnerstag zweitweise rund 3.600 Haushalte ohne Strom. Auch am Freitagmorgen war die Versorgung in rund 1.000 Haushalten noch unterbrochen. Das teilte die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mit. Betroffen seien vor allem die Landkreise Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz. Die Beseitigung der Störung werde vermutlich noch den ganzen Freitag dauern, konkretisierte ein Sprecher des Energieversorgers Envia. Durch den Sturm herabgefallene Äste hätten am Donnerstag Stromleitungen zerstört, auch Strommasten seien durch das Unwetter beschädigt worden. Daher sei auch eine Umschaltung auf andere Leitungen nicht möglich. Inzwischen hat sich die Wetterlage beruhigt, der Wind flaute in der Nacht zum Freitag ab. Am Vormittag werden aber erneut Sturmböen erwartet. Dabei können Windgeschwindigkeiten bis etwa 70 Kilometer je Stunde, in freien Lagen auch 85 Kilometer je Stunde erreicht werden. Das entspricht den Windstärken acht und neun. Gegen Abend soll der Wind wieder abflauen. Laut Wetterdienst soll sich das Wetter am Wochenende dann endgültig beruhigen.

imago images/Future Image 2 min Sturmtief über Berlin und Brandenburg - Berliner Feuerwehr hebt Ausnahmezustand wieder auf Ein schwerer Herbststurm ist am Donnerstag über die Region gefegt. Die Berliner Feuerwehr beendete den Ausnahmezustand nach Hunderten Einsätzen wieder. Im Süden Brandenburgs sind noch zahlreiche Haushalte ohne Strom.



Feuerwehren im Dauereinsatz

Das Sturmtief hatte am Donnerstag in Brandenburg und Berlin Hunderte Einsätze der Feuerwehren verursacht. Allein in Südbrandenburg mussten Einsatzkräfte mehr als 500 Mal ausrücken - vor allem wegen umgestürzter Bäume. Die Leitstelle Nordost mit Barnim, Uckermark und Oberhavel zählte 263 wetterbedingte Einsätze. Auch die anderen Leitstellen in Brandenburg meldeten zahlreiche Einsätze infolge der Sturmböen, insgesamt waren es knapp 1.500. Die Berliner Feuerwehr hatte am Donnerstagabend den sturmbedingten Ausnahmezustand beendet. Von 8 Uhr bis 19 Uhr habe die Feuerwehr über 370 Einsätze bewältigt, teilten die Rettungskräfte mit. In Prenzlauer Berg wurde eine Frau von herabfallenden Ästen leicht verletzt. Zahlreiche parkende Autos wurden beschädigt. "Wir sind sehr glücklich, dass nur ein Mensch in dieser Stadt leicht verletzt wurde", sagte Thomas Kirstein von der Berliner Feuerwehr dem rbb am Freitagmorgen. Er sprach von erheblichen Windböen und "hohen Sachschäden". Die Nacht zum Freitag verlief dann nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ruhig.

Der Sturm hatte auch zu zahlreichen Einschränkungen im Bahnverkehr geführt - sowohl im Fernverkehr als auch bei der Berliner S-Bahn sowie einigen Regionalzügen. Am Freitag startete die Deutsche Bahn "stabil", wie ein Sprecher mitteilte. Die Zugverkehr laufe weitgehend normal. Es könne aber unter Umständen noch zu "umlaufbedingten Folgeverspätungen" kommen, hieß es. Reisende sollten sich deshalb vor Fahrtantritt informieren, ob ihre Verbindung planmäßig verkehre.

Sturmtief fegt über Berlin und Brandenburg

Bild: Phillip Manske Schwere Sturmböen fegten am Donnerstag über die Region. In Brandenburg, wie hier bei Forst, versperren umgekippte Bäume die Fahrbahn.



Bild: rbb/jonas Am späten Vormittag rückte die Feuerwehr dann in die Trelleborger Straße im Berliner Bezirk Pankow aus. Dort stürzten zwei große Bäume gegen eine Hauswand, meldete die Feuerwehr auf Twitter.

Bild: Max Ulrich/rbb In der Torstraße in Berlin-Mitte stürzte ein Baum um, die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Bild: Stadtbrandmeister Silvio Spiegel Auch in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) stürzte ein Baum um und beschädigte den Zaun eines Hauses.



Bild: dpa/Annette Riedl Der Wind bläst den Mantel einer Frau am Alexanderplatz auf und lässt ihr Halstuch wehen.

Bild: rbb Am späten Nachmittag war dann über Teilen Berlins ein doppelter Regenbogen zu sehen.

Bild: imago images/Future Image Ein Baum stürzte auf geparkte Autos in Berlin-Treptow.

Bild: Thomas Bartilla via www.imago-images.de Ebenso in der Eichbuschallee in Treptow.

Bild: Wolfram Steinberg/dpa Auch hier im Stadtteil Lichterfelde.

Bild: rbb Der Babelsberger Park in Potsdam musste aufgrund des Sturms für den Besucherverkehr geschlossen werden.

Bild: Annette Riedl/dpa Berlin: Menschen gehen in Sturm und Regen am Brandenburger Tor vorbei.

Bild: rbb Die Feuerwehr in Oder-Spree hatte auch alle Hände voll zu tun.

Bild: rbb Auf dieser Bahnstrecke in Südbrandenburg ging wegen umgeknickter Bäume nichts mehr.

Bild: dpa/Rene Priebe In anderen Bundesländern kam es zu erheblichen Einschränkungen des Fern- und Nahverkehrs aufgrund des heftigen Sturms. Sendung: Inforadio, 21.10.2021, 14:00 Uhr | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



























Sendung: Brandenburg aktuell, 22.10.2021, 19:30 Uhr