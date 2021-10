Veranstaltungen am Sonntag - Festakte zum Tag der Deutschen Einheit, offene Moscheen, ausgezeichnete Partykonzepte

Bild: dpa/Paul Zinken

03.10.21 | 11:25 Uhr

Der große Festakt zum Tag der Deutschen Einheit findet in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt statt. Dennoch wird auch in der Region die Wiedervereinigung gefeiert. Parallel findet der Tag der offenen Moscheen statt und Berlin feiert seine Feiernden.



In Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) hat am Sonntagvormittag die zentrale Feier zum 31. Tag der Deutschen Einheit begonnen. Auch in Berlin und Brandenburg gibt es kleinere Veranstaltungen. Das große Bürgerfest rund um das Brandenburger Tor in Berlin entfällt allerdings wegen der Corona-Pandemie. So wird zum Beispiel in Berlin-Mitte in der Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße ein Festkonzert gegeben. Außerdem öffnen die Vertretungen der Bundesländer im Regierungsviertel ihre Türen für Besucher.

In Potsdam veranstaltet die Gedenkstätte Lindenstraße einen Tag der offenen Tür. Es werden Führungen sowie Gespräche mit Zeitzeugen geboten, die dort in Haft saßen.

Muslime laden zu Besuchen in Moscheen ein

Zudem findet am Sonntag der 25. Tag der offenen Moschee statt. Bundesweit sind es mehr als 1.000 Gemeinden, die in ihre Räumlichkeiten bitten. Der Koordinationsrat der Muslime sieht darin eine Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Zerrbilder zu korrigieren und Vertrauen zu schaffen. In Berlin-Neukölln können Interessierte zum Beispiel die Sehitlik-Moschee am Columbiadamm besuchen. Dort ist ein Programm geplant mit Musik, Führungen und dem Austausch zwischen Besuchern und Gemeindemitgliedern.



In Potsdam haben Besucher ab 13:30 Uhr die Möglichkeit, in die Al Faruk-Moschee zu kommen. In Frankfurt (Oder) finden zwischen 16 und 18 Uhr Führungen in der Moschee an der Leipziger Straße statt. Außerdem soll es dort auch ein Kinderprogramm geben.

Bild: dpa/Paul Zinken

Berlin zeichnet innovative Clubs und Partykonzepte aus

Zum zweiten Mal findet am Sonntag der Tag der Clubkultur in Berlin statt.

40 ausgezeichnete Clubs und Party-Kollektive präsentieren sich, darunter das Gretchen, das SO36, das Yaam oder die queere Partyreihe So Extra Berlin. Sie erhalten jeweils 10.000 Euro - entweder, weil sie Konzepte entwickelt haben, um durch die Corona-Pandemie zu kommen oder weil sie aus Sicht der Jury für die Clubkultur von morgen stehen. Das Programm umfasst unter anderem Konzerte, Diskussionen, Ausstellungen und Installationen. Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei den jeweiligen Clubs und Kollektiven.

