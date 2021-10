Wer nun also danach googelt, findet eine Unmenge an Tricks und Tipps, um an diesen Termin zu gelangen. Allein die Suche nach den Stichworten "Termin Bürgeramt Berlin" bringt in Sekundenschnelle gut 1,3 Millionen Ergebnisse – und ebenso kennt fast jede:r Berliner:in selbst zig Anekdoten, wie es mit der begehrten An- oder Ummeldung klappen könnte.

Die Wohnungssuche in Berlin ist oft aufreibend und nicht selten frustrierend. Aber selbst wenn man dann ein passendes WG-Zimmer oder Domizil gefunden hat, ist der Stress nicht vorbei: Es braucht auch eine Anmeldung, am besten innerhalb von zwei Wochen – und die gibt es nur per Termin beim Bürgeramt.

Er selbst sei frustriert von der Berliner Bürokratie: "Jedes Mal, wenn ich mit dem Bürgeramt zu tun habe, gehe ich davon aus, dass es vier Wochen und eine Fahrt quer durch die Stadt dauern wird", so Bouliane. Wer ein Auto anmelden will, eine Angelegenheit bei der Ausländerbehörde klären muss oder Kinder hat, müsse noch einmal extra Zeit einplanen. Menschen, die aus dem Ausland und mit geringen Deutschkenntnissen nach Berlin ziehen, stelle dies vor "ernsthafte Probleme", so der Blogger. Wer den Umzug ohne Hilfe bewältigt, brauche seiner Erfahrung nach gut zwei bis drei Monatsgehälter, um in der Stadt anzukommen und sich hier zu registrieren.

Den Kanadier, der in Berlin lebt, erklärt, es habe ihm vor allem Spaß gemacht, den Analyse-Code zu schreiben – aber ihm fallen auch Schwierigkeiten auf. Denn ohne Anmeldung kann das Leben in Berlin ziemlich anstrengend werden – besonders, wenn man nicht ausreichend Deutsch spricht. So nennt Bouliane in seinem Blog-Artikel "The Anmeldung – How to register an address in Berlin" [allaboutberlin.com] zahlreiche Hürden, die eine fehlende Anmeldung bedeuten kann, wie unter anderem Probleme mit Krankenkasse, Kindergeld, Handyvertrag oder Immatrikulation. Eine fehlende Anmeldung könne auch richtig Geld kosten, denn ohne sie erhält man keine Steuernummer und zahlt bei der Einkommenssteuer möglicherweise drauf, schreibt der Kanadier in seinem Blog.