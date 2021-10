Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Berlin-Lichtenberg ist ein Mensch gestorben. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag an der Landsberger Alle Ecke Siegfriedstraße, wie der Polizeiliche Lagedienst am Morgen danach mitteilte.



Während ein Insasse des Autos seinen schweren Verletzungen erlag, wurden drei weitere Insassen schwer verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Ein Fahrgast in der Straßenbahn wurde ebenfalls verletzt.